Як повідомив президент Володимир Зеленський, перехоплювачі вже знищили ворожі дрони на високій швидкості. Наразі держава веде переговори з розробниками та підписує перші контракти на постачання.

Що відомо про виробництво та фінансування

Глава держави оптимістично оцінює успішні бойові випробування перехоплювачів. Водночас влада хоче побачити всі етапи тестувань, щоб зрозуміти, як максимально пришвидшити процес і запустити масове виробництво засобів протидії реактивним "Шахедам".

Але до віри та оптимізму ще потрібні гроші. Будемо займатися цим питанням. Тут також є хороші моменти,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що напередодні обговорював фінансові питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Найближчим часом вони планують зустрітися, щоб підготувати спільні пропозиції для покриття дефіциту.

Нагадаємо, російські війська почали частіше використовувати реактивні дрони, які значно складніше збивати, наприклад, мобільними вогневими групами через високу швидкість БпЛА. Військові не мають достатньо часу, щоб відпрацювати по цілі, адже реактивний "Шахед" з'являється в полі зору лише приблизно на 6 секунд.