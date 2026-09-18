Как сообщил президент Владимир Зеленский, перехватчики уже уничтожили вражеские дроны на высокой скорости. В настоящее время государство ведет переговоры с разработчиками и подписывает первые контракты на поставки.

Что известно о производстве и финансировании

Глава государства оптимистично оценивает успешные боевые испытания перехватчиков. В то же время власти хотят увидеть все этапы испытаний, чтобы понять, как максимально ускорить процесс и запустить массовое производство средств противодействия реактивным "Шахедам".

Но для веры и оптимизма еще нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом. Здесь также есть хорошие моменты,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что накануне обсуждал финансовые вопросы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ближайшее время они планируют встретиться, чтобы подготовить совместные предложения по покрытию дефицита.

Напомним, российские войска стали чаще использовать реактивные дроны, которые значительно сложнее сбивать, например, мобильными огневыми группами из-за высокой скорости БПЛА. У военных нет достаточно времени, чтобы отработать удар по цели, ведь реактивный "Шахед" появляется в поле зрения лишь примерно на 6 секунд.