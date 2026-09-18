Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, сбивать такие беспилотники чрезвычайно сложно. Мобильные огневые группы не успевают их уничтожить. И это неудивительно.

Как бороться с реактивными "Шахедами"?

Как подчеркнул Сазонов, мобильные огневые группы способны эффективно действовать против "Шахедов" на двигателях внутреннего сгорания. У них не такая высокая скорость, поэтому есть время, чтобы навестись на цель.

Ребята мне говорили, что тогда у них есть где-то 60 секунд на уничтожение. Этого не всегда хватает. Но за 60 секунд можно обнаружить, прицелиться и отработать. Реактивный "Шахед" появляется в поле зрения примерно на 6 секунд. Этого недостаточно, чтобы эффективно отработать против него,

– сказал военный.

Почему сложно сбивать реактивные "Шахеды": смотрите видео 24 Канала

При этом Силы обороны Украины уже отрабатывают несколько способов борьбы с такими беспилотниками. Также иногда звучат мнения, что нужно сбивать эти дроны непосредственно на границе. Но не все так просто.

Обычно его сбивают непосредственно возле места, куда он направляется. Иначе он летит очень высоко, так что его не увидишь, но услышишь. В целом сбивать такие дроны сложно. Гораздо лучше уничтожать их производственные мощности, склады хранения и места запуска,

– отметил Сазонов.