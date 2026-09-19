Об успешных результатах работы военной контрразведки сообщил Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский о дроне-перехватчике для реактивных "Шахедов"?

Глава государства отметил, что соответствующий доклад ему представил руководитель Службы безопасности Украины Александр Поклад. Благодаря усилиям специалистов государство постепенно усиливает защиту неба от новейших угроз.

Президент подчеркнул, что новый дрон-перехватчик уже показал хороший результат в реальном противодействии вражеским беспилотникам. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы обеспечить Силы обороны большим количеством таких средств.

Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого нам оружия,

– Зеленский.

Президент показал новый дрон-перехватчик для реактивных "Шахедов": смотрите видео

Отметим, что российские войска стали значительно чаще запускать реактивные ударные аппараты. Их крайне трудно уничтожать мобильным огневым группам, ведь из-за высокой скорости такой объект находится в поле зрения всего около шести секунд.

Украина противодействует российским реактивным дронам преимущественно с помощью истребительной авиации, однако из-за высокой стоимости ракет этот способ сложно использовать против массированных атак. По словам авиаэксперта Константина Криволапа, уровень ущерба таких целей уже превышает 80%, но Россия способна запускать до 100 дронов в сутки.

Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, что разработки двух компаний уже показали способность сбивать скоростные вражеские дроны, а государство ведет переговоры с производителями и заключает первые контракты на поставку. Власти планируют оценить все этапы испытаний, чтобы ускорить запуск перехватчиков в массовое производство. Зеленский также отметил, что для этого необходимо дополнительное финансирование, которое Украина, в частности, обсуждает с Европейской комиссией.