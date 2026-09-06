ЗСУ масовано запускають мілдстрайк Hornet по росіянах: у ЗМІ звернули увагу на важливі деталі
За останні три місяці Збройні Сили України запустили понад 10 тисяч ударних дронів Hornet. Орієнтовна дальність їхнього застосування становить близько 200 кілометрів.
Такі дані станом на 2 вересня 2026 року наводить оборонне видання Janes, посилаючись на неназване джерело в українському оборонному відомстві.
Які завдання виконують дрони Hornet в Україні?
Більшість Hornet виконують завдання за заздалегідь запрограмованим маршрутом. Водночас частина безпілотників летить до цілі під безпосереднім керуванням оператора.
Hornet виробляє американська оборонна компанія Perennial Autonomy. Раніше вона називалася Project Eagle і була заснована колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом.
Компанія також випускає зенітні дрони Merops та FPV-дрони Bumblebee, які використовують Сили оборони України.
Цікаво, що Janes для підтвердження інформації про масштаб застосування Hornet також посилається на повідомлення російських пропагандистських ресурсів. У них йдеться про масове використання цих дронів українськими військовими для ударів по важливих об'єктах російських окупантів.
При цьому наведені Janes дані є першою узагальненою оцінкою інтенсивності застосування Hornet у ЗСУ.
Оскільки статистика охоплює лише останні три місяці, загальна кількість використаних українськими військовими Hornet за вісім місяців 2026 року може бути значно більшою за 10 тисяч.
Раніше повідомлялося і про вартість Hornet. Ці дрони використовують для знищення російських бензовозів, а також літаків. За попередніми оцінками, Hornet у кілька разів дешевший за російський "Ланцет".
Нагадаємо, що Україна дедалі частіше використовує дрони середньої дальності для атак на російську логістику у тилу. Ця тактика приносить свої результати.