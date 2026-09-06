Такі дані станом на 2 вересня 2026 року наводить оборонне видання Janes, посилаючись на неназване джерело в українському оборонному відомстві.
Які завдання виконують дрони Hornet в Україні?
Більшість Hornet виконують завдання за заздалегідь запрограмованим маршрутом. Водночас частина безпілотників летить до цілі під безпосереднім керуванням оператора.
Hornet виробляє американська оборонна компанія Perennial Autonomy. Раніше вона називалася Project Eagle і була заснована колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом.
Компанія також випускає зенітні дрони Merops та FPV-дрони Bumblebee, які використовують Сили оборони України.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Цікаво, що Janes для підтвердження інформації про масштаб застосування Hornet також посилається на повідомлення російських пропагандистських ресурсів. У них йдеться про масове використання цих дронів українськими військовими для ударів по важливих об'єктах російських окупантів.
При цьому наведені Janes дані є першою узагальненою оцінкою інтенсивності застосування Hornet у ЗСУ.
Оскільки статистика охоплює лише останні три місяці, загальна кількість використаних українськими військовими Hornet за вісім місяців 2026 року може бути значно більшою за 10 тисяч.
Раніше повідомлялося і про вартість Hornet. Ці дрони використовують для знищення російських бензовозів, а також літаків. За попередніми оцінками, Hornet у кілька разів дешевший за російський "Ланцет".
Нагадаємо, що Україна дедалі частіше використовує дрони середньої дальності для атак на російську логістику у тилу. Ця тактика приносить свої результати.