Такі дані станом на 2 вересня 2026 року наводить оборонне видання Janes, посилаючись на неназване джерело в українському оборонному відомстві.

Які завдання виконують дрони Hornet в Україні?

Більшість Hornet виконують завдання за заздалегідь запрограмованим маршрутом. Водночас частина безпілотників летить до цілі під безпосереднім керуванням оператора.

Hornet виробляє американська оборонна компанія Perennial Autonomy. Раніше вона називалася Project Eagle і була заснована колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом.

Компанія також випускає зенітні дрони Merops та FPV-дрони Bumblebee, які використовують Сили оборони України.

Цікаво, що Janes для підтвердження інформації про масштаб застосування Hornet також посилається на повідомлення російських пропагандистських ресурсів. У них йдеться про масове використання цих дронів українськими військовими для ударів по важливих об'єктах російських окупантів.

При цьому наведені Janes дані є першою узагальненою оцінкою інтенсивності застосування Hornet у ЗСУ.

Оскільки статистика охоплює лише останні три місяці, загальна кількість використаних українськими військовими Hornet за вісім місяців 2026 року може бути значно більшою за 10 тисяч.

Раніше повідомлялося і про вартість Hornet. Ці дрони використовують для знищення російських бензовозів, а також літаків. За попередніми оцінками, Hornet у кілька разів дешевший за російський "Ланцет".

Нагадаємо, що Україна дедалі частіше використовує дрони середньої дальності для атак на російську логістику у тилу. Ця тактика приносить свої результати.