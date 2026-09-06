Такие данные по состоянию на 2 сентября 2026 года приводит оборонное издание Janes со ссылкой на неназванный источник в украинском оборонном ведомстве.

Какие задачи выполняют дроны Hornet в Украине?

Большинство Hornet выполняют задачи по заранее запрограммированному маршруту. В то же время часть беспилотников летит к цели под непосредственным управлением оператора.

Hornet производит американская оборонная компания Perennial Autonomy. Ранее она называлась Project Eagle и была основана бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом.

Компания также выпускает зенитные дроны Merops и FPV-дроны Bumblebee, которые используют Силы обороны Украины.

Интересно, что Janes для подтверждения информации о масштабах применения Hornet также ссылается на сообщения российских пропагандистских ресурсов. В них говорится о массовом использовании этих дронов украинскими военными для нанесения ударов по важным объектам российских оккупантов.

При этом приведенные Janes данные являются первой обобщенной оценкой интенсивности применения Hornet в ВСУ.

Поскольку статистика охватывает лишь последние три месяца, общее количество Hornet, использованных украинскими военными за восемь месяцев 2026 года, может значительно превышать 10 тысяч.

Ранее сообщалось и о стоимости Hornet. Эти дроны используются для уничтожения российских бензовозов, а также самолетов. По предварительным оценкам, Hornet в несколько раз дешевле российского "Ланцета".

Напомним, что Украина все чаще использует дроны средней дальности для атак на российскую логистику в тылу. Эта тактика приносит свои результаты.