"Ждуни" на високовольтних дротах: "Флеш" заявив, що ворог перейняв новий тактичний прийом

Російські війська почали встановлювати так званих "дронів-ждунів" безпосередньо на високовольтних дротах. Супротивник швидко перейняв український досвід застосування подібних засобів.

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

Які подробиці?

Військовим на передовій слід обов'язково взяти до уваги нову небезпеку під час виконання бойових завдань.

"Увага! Противник швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує "ждунів" на високовольтних дротах. Прийміть до уваги", – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому кадрі зафіксовано спеціальне обладнання супротивника, закріплене безпосередньо на лініях електропередач для очікування цілей або ретрансляції сигналів.

Ворог почав розміщувати дрони-ждуни на високовольтних лініях: дивіться відео зі сторінки "Флеша"

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники. Швидкість дронів "Герань-5" під час маневрування вже може сягати 1000 кілометрів на годину,

Для протидії таким цілям Україні потрібні серійні швидкісні дрони-перехоплювачі. Водночас, за словами Бескрестнова, над Києвом створили захисний купол із засобів РЕБ, покликаний завадити російським операторам дистанційно керувати ударними "Шахедами". Підготовка операції тривала кілька тижнів, до неї долучили виробників РЕБ, Генштаб, Міноборони та інші структури.