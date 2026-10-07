Хто готовий платити за українську зброю: голова оборонної компанії назвав перспективні країни

Українські виробники зброї зараз шукають країни, готові фінансувати виробництво озброєння, а не купувати його для себе. Серед найперспективніших напрямів – країни Скандинавії, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Італія, Румунія та Болгарія.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Які країни найцікавіші для українського ОПК

За словами Бельбаса, підхід українських оборонних компаній до роботи із закордонними партнерами змінився. Зараз одним із пріоритетів є залучення коштів інших держав для виробництва озброєння, яке залишатиметься в Україні.

Зараз ми більше не шукаємо ринок, де могли б продати нашу зброю. Ми шукаємо країни, які готові були б профінансувати озброєння для України,

– пояснив Бельбас.

Насамперед "Українська бронетехніка" орієнтується на європейських партнерів. Серед перспективних напрямів Бельбас назвав країни Скандинавії, Німеччину, Нідерланди, Іспанію, Італію, Румунію та Болгарію.

Окремо він виділив Сербію, яка має власну розвинену оборонну промисловість та може бути цікавою Україні з погляду виробничої кооперації.

Чому українському ОПК цікава Сербія

За словами Бельбаса, Сербія є відносно невеликим, але потужним оборонно-промисловим майданчиком із власним виробництвом техніки та озброєння.

Там багато техніки, озброєння та технологій. Технології не суперсучасні, але це все-таки виробництво. І якщо ми налагодимо хороше співробітництво з ними, можливі дуже цікаві варіанти взаємодії,

– зазначив гендиректор "Української бронетехніки".

Бельбас також висловив сподівання, що ситуація у відносинах двох країн зміниться. У цьому контексті він згадав перший офіційний візит Володимира Зеленського до Сербії, що відбувся 7 серпня 2026 року.