Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Какие страны наиболее интересны для украинского ОПК

По словам Бельбаса, подход украинских оборонных компаний к работе с зарубежными партнерами изменился. Сейчас одним из приоритетов является привлечение средств других государств для производства вооружения, которое будет оставаться в Украине.

Сейчас мы больше не ищем рынок, где могли бы продать наше оружие. Мы ищем страны, которые были бы готовы профинансировать вооружение для Украины,

– пояснил Бельбас.

В первую очередь "Украинская бронетехника" ориентируется на европейских партнеров. Среди перспективных направлений Бельбас назвал страны Скандинавии, Германию, Нидерланды, Испанию, Италию, Румынию и Болгарию.

Отдельно он выделил Сербию, которая имеет собственную развитую оборонную промышленность и может быть интересна Украине с точки зрения производственной кооперации.

Почему Сербия интересна украинскому ОПК

По словам Бельбаса, Сербия является относительно небольшой, но мощной оборонно-промышленной площадкой с собственным производством техники и вооружения.

Там много техники, вооружения и технологий. Технологии не суперсовременные, но это все-таки производство. И если мы наладим хорошее сотрудничество с ними, возможны очень интересные варианты взаимодействия,

– отметил гендиректор "Украинской бронетехники".

Бельбас также выразил надежду, что ситуация в отношениях двух стран изменится. В этом контексте он упомянул первый официальный визит Владимира Зеленского в Сербию, который состоялся 7 августа 2026 года.