Б'ють на 460 кілометрів: США шукають виробників понад 1000 ракет ERAM для України

Сполучені Штати планують налагодити масове виробництво нових крилатих ракет, розроблених спеціально для України. Озброєння має дозволити українській авіації завдавати ударів на значні відстані навіть в умовах активної протидії російських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Air Force Times та Мілітарний.

Які характеристики матимуть нові ракети для України?

Повітряні сили США оприлюднили запит до оборонних компаній щодо можливості масового виробництва далекобійних авіаційних ракет ERAM. Потенційні підрядники мають надати інформацію про свої виробничі можливості до 19 листопада.

Згідно з вимогами американських військових, нові ракети повинні мати такі характеристики:

Дальність польоту – щонайменше 460 кілометрів;

Маса – близько 230 кілограмів;

Швидкість – не менше ніж 0,6 Маха;

Точність ураження – відхилення не більше ніж 10 метрів від цілі навіть за умов радіоелектронних перешкод.

Крім того, ракети повинні мати фугасну, уламкову та обмежену проникаючу дію. Їхня навігаційна система має забезпечувати роботу навіть за відсутності сигналу GPS.

У Повітряних силах США описують ERAM як крилату ракету нового покоління, призначену для відносно дешевого масового застосування в бойових умовах.

Випробування ракети ERAM (AGM-188A Rusty Dagger) / Фото US Air Force

Коли Україна може отримати понад тисячу ракет ERAM?

Згідно з оприлюдненими вимогами, американські військові розраховують на виготовлення понад 1000 ракет протягом 15 місяців після підписання контракту.

Водночас перші постачання мають розпочатися не пізніше ніж через три місяці після укладання угоди.

Наразі йдеться про пошук потенційних виробників, а не про вже підписаний контракт на постачання ракет Україні.

Що відомо про розробку та випробування ERAM?

Програму ERAM започаткували у 2024 році для забезпечення української авіації відносно недорогими далекобійними ракетами, здатними працювати в умовах радіоелектронної боротьби.

Того ж року Повітряні сили США уклали контракти з компаніями Zone 5 Technologies та CoAspire на створення прототипів нового озброєння.

У січні 2026 року на авіабазі Еглін у Флориді провели випробування бойової частини ракети з реальним вибухом.

Крім того, американські військові випробували крилату ракету AGM-188A Rusty Dagger, створену в межах програми ERAM, із застосуванням винищувача F-16. Під час тестів перевіряли сумісність озброєння з літаком, його підвішування та відокремлення.

За даними "Мілітарного", від початку розробки концепції у липні 2024 року до виробництва прототипів у вересні 2025 року минуло лише 14 місяців.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Сполучені Штати також погодили можливий продаж Україні 500 зенітних ракет PAC-3 MSE до комплексів Patriot.