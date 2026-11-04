Дальность стрельбы – не менее 460 километров: США ищут производителей более 1000 ракет ERAM для Украины

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Об этом сообщают Air Force Times и "Милитарный".

Какими характеристиками будут обладать новые ракеты для Украины?

Военно-воздушные силы США обнародовали запрос к оборонным компаниям о возможности массового производства дальнобойных авиационных ракет ERAM. Потенциальные подрядчики должны предоставить информацию о своих производственных возможностях до 19 ноября.

Согласно требованиям американских военных, новые ракеты должны иметь такие характеристики:

Дальность полета – не менее 460 километров;

Масса – около 230 килограммов;

Скорость – не менее 0,6 Маха;

Точность поражения – отклонение не более 10 метров от цели даже в условиях радиоэлектронных помех.

Кроме того, ракеты должны обладать фугасным, осколочным и ограниченным проникающим действием. Их навигационная система должна обеспечивать работу даже при отсутствии сигнала GPS.

В Военно-воздушных силах США описывают ERAM как крылатую ракету нового поколения, предназначенную для относительно дешевого массового применения в боевых условиях.

Испытания ракеты ERAM (AGM-188A Rusty Dagger) / Фото US Air Force

Когда Украина может получить более тысячи ракет ERAM?

Согласно обнародованным требованиям, американские военные рассчитывают на изготовление более 1000 ракет в течение 15 месяцев после подписания контракта.

При этом первые поставки должны начаться не позднее чем через три месяца после заключения соглашения.

На данный момент речь идет о поиске потенциальных производителей, а не об уже подписанном контракте на поставку ракет Украине.

Что известно о разработке и испытаниях ERAM?

Программа ERAM была запущена в 2024 году для обеспечения украинской авиации относительно недорогими дальнобойными ракетами, способными работать в условиях радиоэлектронной борьбы.

В том же году Военно-воздушные силы США заключили контракты с компаниями Zone 5 Technologies и CoAspire на создание прототипов нового вооружения.

В январе 2026 года на авиабазе Эглин во Флориде провели испытания боевой части ракеты с реальным взрывом.

Кроме того, американские военные испытали крылатую ракету AGM-188A Rusty Dagger, созданную в рамках программы ERAM, с применением истребителя F-16. В ходе испытаний проверялась совместимость вооружения с самолетом, его подвеска и отделение.

По данным "Милитарного", с момента начала разработки концепции в июле 2024 года до производства прототипов в сентябре 2025 года прошло всего 14 месяцев.

Напомним, в конце октября Соединенные Штаты также согласовали возможную продажу ли Украине 500 зенитных ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot.