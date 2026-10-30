Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет в Patriot

Как сообщил Госдепартамент США, в оборонный пакет также войдут комплекты запасных частей и сопутствующая логистическая поддержка для обслуживания зенитных комплексов. Основным подрядчиком по выполнению потенциального заказа выступит американская оборонная корпорация Lockheed Martin.

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Что известно о решении

Финансирование этой масштабной закупки будет осуществляться без привлечения средств налогоплательщиков США. Оплата будет осуществляться за счет взносов Канады, Германии и Норвегии в рамках специальной программы JUMPSTART, а также за счет финансовых ресурсов Украины, обеспеченных кредитной поддержкой Европейского Союза.

Американский Госдепартамент подчеркнул, что предстоящая поставка вооружения существенно укрепит украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, партия ракет обеспечит бесперебойную боевую работу уже имеющихся в Украине батарей Patriot.

Стоит отметить, что на данный момент решение Вашингтона фиксирует лишь официальное одобрение возможного соглашения. Конкретные сроки фактической передачи украинской стороне пока не обнародованы. На это могут уйти месяцы, учитывая цикл производства ракет около 24 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в последнее время наблюдались существенные проблемы со своевременной поставкой противоракет PAC-3. Они критически важны для отражения ударов российской баллистики.