F-Drones стала співзасновницею EU-Ukraine Drone Alliance: кого ще обрала Єврокомісія

Європейська комісія обрала F-Drones одними із засновників EU-Ukraine Drone Alliance. Загалом до Альянсу увійшли 18 компаній: 9 українських та 9 європейських.

Про це представники F-Drones оголосили на офіційній сторінці у фейсбуці та поділились деталями.

"Компанія F-Drones офіційно увійшла до числа 18 компаній – 9 українських та 9 європейських, – які Європейська комісія відібрала як компанії-засновники (Founding Members) новоствореного EU-Ukraine Drone Alliance. Альянс стане ключовою платформою співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю у сфері безпілотних систем та технологій протидії їм", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Альянс?

Європейська комісія презентувала Альянс у межах нової ініціативи EU-Ukraine Drone Deal. Виступаючи в Києві, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна, яка за роки повномасштабної війни стала одним зі світових лідерів у сфері розробки та бойового застосування безпілотників, має досвід, який варто переймати Європі. Водночас, як розповідають у F-Drones, ЄС готовий забезпечити промислові потужності, масштабування виробництва та фінансову підтримку для спільної розробки нового покоління оборонних технологій.

Для F-Drones велика честь бути серед компаній, які отримали можливість закласти фундамент нової європейської екосистеми безпілотних технологій. Україна сьогодні є беззаперечним світовим лідером у сфері бойового застосування дронів та швидкості оборонних інновацій. Об’єднавши цей унікальний досвід із промисловими можливостями Європейського Союзу, ми зможемо значно прискорити розвиток нових технологій і посилити безпеку всієї Європи,

– наголошують у F-Drones.

EU-Ukraine Drone Alliance – не тимчасове рішення. Це довгострокова платформа для розвитку спільних досліджень, масштабування виробництва, інтеграції українських та європейських виробників у єдиний оборонно-промисловий простір, а також прискорення впровадження інновацій у сфері безпілотних і антидронових систем.

Які компанії ще увійшли до EU-Ukraine Drone Alliance?

Крім F-Drones, до Альянсу увійшли ще 8 українських мілтех-компаній. Зокрема, мова про:

Skyfall Industries,

Greentech Harvest,

Tencore,

Deviro,

Vyriy Industry,

Scientific Production Company “ATHLON AVIA”,

TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries),

UFORCE.

Серед європейських компаній фігурують ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S та Quantum Systems.

Вже у вересні 2026 року у Брюсселі заплановане установче засідання Ради Альянсу. На зустрічі визначатимуть стратегічні пріоритети, напрями технологічної співпраці та майбутні спільні проєкти між Україною та країнами Європейського Союзу.