Об этом представители F-Drones сообщили на официальной странице в фейсбуке и поделились подробностями.

"Компания F-Drones официально вошла в число 18 компаний – 9 украинских и 9 европейских, – которые Европейская комиссия отобрала в качестве компаний-учредителей (Founding Members) созданного EU-Ukraine Drone Alliance. Альянс станет ключевой платформой сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью в сфере беспилотных систем и технологий противодействия им", – говорится в сообщении.

Что известно об Альянсе?

Европейская комиссия представила Альянс в рамках новой инициативы EU-Ukraine Drone Deal. Выступая в Киеве, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина, которая за годы полномасштабной войны стала одним из мировых лидеров в сфере разработки и боевого применения беспилотников, обладает опытом, который стоит перенять Европе. В то же время, как сообщают в F-Drones, ЕС готов обеспечить промышленные мощности, расширение производства и финансовую поддержку для совместной разработки нового поколения оборонных технологий.

Для F-Drones большая честь быть среди компаний, получивших возможность заложить фундамент новой европейской экосистемы беспилотных технологий. Украина сегодня является бесспорным мировым лидером в сфере боевого применения дронов и скорости оборонных инноваций. Объединив этот уникальный опыт с промышленными возможностями Европейского Союза, мы сможем значительно ускорить развитие новых технологий и укрепить безопасность всей Европы,

– отмечают в F-Drones.

EU-Ukraine Drone Alliance – не временное решение. Это долгосрочная платформа для развития совместных исследований, расширения производства, интеграции украинских и европейских производителей в единое оборонно-промышленное пространство, а также ускорения внедрения инноваций в сфере беспилотных и антидроновых систем.

Какие компании еще вошли в EU-Ukraine Drone Alliance?

Помимо F-Drones, в Альянс вошли еще 8 украинских компаний, занимающихся военной техникой. В частности, речь идет о:

Skyfall Industries,

Greentech Harvest,

Tencore,

Deviro,

Vyriy Industry,

Scientific Production Company “ATHLON AVIA”,

TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries),

UFORCE.

Среди европейских компаний фигурируют ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S и Quantum Systems.

Уже в сентябре 2026 года в Брюсселе запланировано учредительное заседание Совета Альянса. На встрече будут определены стратегические приоритеты, направления технологического сотрудничества и будущие совместные проекты между Украиной и странами Европейского Союза.