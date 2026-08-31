Федоров готовий допомогти США створити "армію дронів" в обмін на ракети для Patriot, – FT

Михайло Федоров здобув репутацію людини, яка відіграла ключову роль у розвитку українських дронів. Ексміністр готовий поділитися своїм досвідом з союзниками, якщо ті допоможуть Україні.

Про це колишній міністр оборони розповів в інтерв'ю Financial Times, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Яку пропозицію Федоров зробив США?

Нещодавно Михайло Федоров погодився працювати радником міністра оборони Італії. Він вважає, що допомога Італії у розвитку військових технологій може відкрити нові можливості для співпраці. Зокрема, Італія має системи протиповітряної оборони, яких бракує Україні.

За словами Федорова, він також планує шукати подібні консультативні посади в інших країнах-партнерах, зокрема, можливо, у Франції та США.

Ексміністр заявив, що готовий допомогти США "створити армію дронів" в обмін на американські ракети-перехоплювачі Patriot, необхідні Україні для захисту цієї зими. "Я готовий на такий обмін", – сказав він.

Федоров відмовився коментувати, чи зустрічатиметься у Вашингтоні з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Також ексміністр не сказав, чи планує зустрічатися зі співзасновником SpaceX та американським мільярдером Ілоном Маском.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звертався до Маска з проханням дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по пускових установках балістичних ракет у глибині території Росії.

Люди, обізнані з ситуацією, повідомили, що раніше Маск казав Федорову, що готовий надати відповідний дозвіл. Водночас, за їхніми словами, Маск заявляв, що це політичне рішення, яке має ухвалюватися в Білому домі.

Що за фонд прагне створити Федоров?

Михайло Федоров шукає інвестиції у США для створення фонду оборонних технологій. Він хоче залучити західний капітал, щоб створювати та розвивати компанії, які розроблятимуть нову зброю для України.

За словами ексміністра, фонд має допомогти "написати нову історію" війни проти Росії. Він відрізнятиметься від звичайного венчурного фонду: зможе не лише вкладати гроші в українські стартапи, а й самостійно створювати нові компанії.

Залучені кошти планують використовувати для розробки технологій, які мають допомогти Україні протистояти російському вторгненню.

Федоров уже шукає підтримки серед венчурних і приватних інвесторів, а також американських технологічних компаній. Він веде переговори з "великою кількістю" потенційних інвесторів, яких цікавлять українські військові розробки.

На першому етапі фонд планує зосередитися на трьох напрямках:

перший – бойова робототехніка, яка має зменшити залежність України від людей на фронті та скоротити кількість військових, необхідних безпосередньо на передовій;

другий – дешеві швидкісні дрони-перехоплювачі, призначені для боротьби з новими російськими реактивними ударними безпілотниками;

третій – недорогі ракети зі штучним інтелектом.

Федоров вважає, що Росія, ймовірно, намагатиметься затягнути війну. Якщо вона триватиме ще два – три роки, фонд зможе розробляти найсучасніші рішення для поля бою. Водночас інвестори отримуватимуть доступ до досвіду та уроків, які Україна здобула під час війни.