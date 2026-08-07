Про це колишній міністр оборони розповів в ефірі YouTube-каналу Сергія Стерненка.

Що відомо про переговори Федорова та Маска?

За словами Федорова, востаннє вони з Маском спілкувалися кілька днів тому.

Ексміністр зазначив, що домовитися про потрібні Україні можливості поки складно, однак переговори тривають.

Він також нагадав, що раніше його переговори з Маском принесли успіх, а саме допомогли обмежити використання Starlink російськими військовими в Україні.

Це було важливо, оскільки росіяни почали використовувати супутниковий інтернет у "Шахедах".

Сьогодні дозвіл Маска допоможе, зокрема, знищувати пускові установки, з яких Росія запускає балістичні ракети та тероризує цивільне населення.

Федоров додав, що не може розкривати подробиці нинішніх переговорів, але Україна працює над тим, щоб досягти потрібного результату.

Нагадаємо, що 28 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Білому домі. За даними ЗМІ, український лідер попросив президента США про велику послугу від Ілона Маска. Йдеться якраз про дозвіл Україні використовувати Starlink для керування безпілотниками усередині Росії.

Це могло стати альтернативою передачі США Києву ракет-перехоплювачів.

Як Федоров переконав Маска обмежити Starlink для окупантів?

Російські окупанти отримали доступ до терміналів Starlink ще у 2023 році. Але на початку 2026-го вони почали активно використовувати супутниковий зв'язок для керування ударними дронами. Це дозволяло ворогу керувати БпЛА онлайн і обходити українську протиповітряну оборону.

У лютому тодішній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням заблокувати Starlink для російських військових. Для цього створили "білий список" офіційно зареєстрованих терміналів. Усі пристрої, яких у цьому списку не було, відключили.

За кілька днів Starlink у російських військових на фронті масово припинив працювати. Після цього в окупантів виникли серйозні проблеми з комунікацією та координацією між підрозділами.

Деякі ЗМІ припускають, що блокування Starlink для росіян допомогло Україні під час контрнаступу на початку 2026 року.