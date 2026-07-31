Але, за словами двох чиновників, знайомих з розмовою, американський глава ухилився від зобов'язань, що поставило під сумнів майбутнє плану. У The Atlantic розповіли, про що саме йшлося.

Що запропонував Зеленський Трампу?

Завдяки новій пропозиції Зеленського Штатам вдалося б обійти надання Україні перехоплювачів до Patriot.

Натомість українська армія змогла б розширити використання мережі супутникового зв'язку Starlink, яку контролює Маск.

Зеленський попросив Трампа отримати дозвіл на використання Starlink для керування ударами безпілотників усередині Росії.

Досі Маск дозволяв використовувати ці системи лише на українській території, а от використання усередині Росії обмежив.

Зараз Україна для далекобійних ударів використовує менш надійні методи наведення, включаючи бортові комп'ютери з навігаційними інструментами на базі штучного інтелекту. Ця зброя виявилася ефективною для ураження великих об'єктів інфраструктури в Росії, таких як нафтопереробні заводи та склади.

Але Starlink потрібен для ураження набагато менших та мобільніших цілей, особливо батарей балістичних ракет. Це може бути швидшим та дешевшим способом відбивати атаки Росії.

Зеленський попросив Трампа зустрітися з Маском, щоб обговорити свій план. Але мільярдер відмовився від запрошення.

Сам Трамп сказав, що розгляне ці запити, але не уточнив, чи зрештою їх задовольнить.

Один з чиновників зауважив, що його остаточне рішення, ймовірно, значною мірою залежатиме від того, чи вважає він, що вона може допомогти пришвидшити завершення конфлікту. Якщо так – він може підтримати це, якщо ні – відмовиться.

А от Маск раніше не підтримував використання Starlink на війні. Адже цей супутниковий зв'язок був створений для того, щоб люди могли дивитися кіно, відпочивати, мати інтернет для навчання та займатися іншими мирними справами.

Але згодом компанія створила окрему мережу, відому як Starshield, для використання в обороні та національній безпеці. Під час переговорів з Трампом Зеленський припустив, що якщо Маск відмовиться дозволити використання Starlink для ударів по Росії, Пентагон може надати Україні доступ до мережі Starshield з тією ж метою.

Але Starshield може не так добре працювати в Україні. Він дорожчий та складніший.

До слова, Маск розповів, як Starlink потрапили до росіян. За його словами, вони замовляли термінали через Україну, а потім контрабандою переправляли у зону бойових дій, де перебували їхні війська.

Мільярдер визнав, що окупанти використовували ці термінали для того, щоб атакувати Україну дронами.