Чи означатиме це те, що Федоров може передати Італії інформацію, яка становить держтаємницю України. Про це в коментарі 24 Каналу роз'яснили в команді ексміністра.

Чи має право Федоров бути радником в Італії після роботи в Міноборони?

У пресслужбі Федорова заявили, що його попередня робота на посаді міністра оборони не заважає йому бути радником в іншій державі. Ця робота не передбачає передачі державної таємниці, військових технологій чи іншої інформації з обмеженим доступом.

У команді ексміністра наголосили, що залучення колишніх високопосадовців як радників інших урядів є поширеною міжнародною практикою. Їхній досвід використовують для консультацій та обміну експертизою.

Як приклад у пресслужбі Федорова навели приклад ексміністерки фінансів Канади Христі Фріланд та експрем'єр-міністра Великої Британії Ріші, які консультують президента України з економічних питань.

Також там згадали експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який після відставки займається міжнародною консультативною та експертною діяльністю у сферах політики, безпеки та підтримки України.

Зазначається, що як радник з оборонних інновацій Федоров ділитиметься досвідом у сфері технологічної війни, який він отримав під час повномасштабного вторгнення.

Ця співпраця також має бути корисною для України, оскільки допоможе розвивати співпрацю з країнами НАТО, залучати інвестиції та створювати спільні оборонні технології.

При цьому Федоров продовжить жити й працювати в Україні. Його головним завданням залишається допомога Україні у війні з Росією.

У пресслужбі також повідомили, що він працюватиме над іншими міжнародними проєктами, зокрема над створенням аналітичного центру та інноваційного фонду для інвестицій в українські технології та зброю.