Про це ексміністр повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нову посаду Федорова?

Під час переговорів Крозетто запропонував Федорову стати його радником із питань оборонних інновацій. У новій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, вдосконалювати оборонну сферу та адаптуватися до нових безпекових викликів.

За словами Федорова, Україна та її команда мають унікальний досвід ведення технологічної війни, яким готові ділитися з міжнародними партнерами. Водночас його головним напрямом роботи залишається реалізація в Україні проєктів, спрямованих на посилення оборони та залучення міжнародних ресурсів.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток дронів, автономних систем, протиповітряної оборони та defense tech-екосистеми. Федоров наголосив, що майбутнє оборони залежатиме від здатності держав швидко тестувати та масштабувати нові технологічні рішення, поєднуючи їх із потужним виробництвом.