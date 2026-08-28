Об этом бывший министр сообщил в своем телеграм-канале.

Что известно о новой должности Федорова?

В ходе переговоров Крозетто предложил Федорову стать его советником по оборонным инновациям. В новой роли он будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам безопасности.

По словам Федорова, у Украины и ее команды есть уникальный опыт ведения технологической войны, которым готовы делиться с международными партнерами. В то же время в пресс-службе экс-министра подчеркнули, что главным направлением работы остается реализация в Украине проектов, направленных на усиление обороны и привлечение международных ресурсов.

В ходе встречи стороны обсудили развитие дронов, автономных систем, противовоздушной обороны и defense tech-экосистемы. Федоров подчеркнул, что будущее обороны будет зависеть от способности государств быстро тестировать и масштабировать новые технологические решения, совмещая их с мощным производством.

Он отметил, что украинский опыт технологической войны может стать основой новой модели развития обороны для Европы. В рамках международной поездки впереди запланированы новые встречи с партнерами по цифровизации, оборонным технологиям и развитию совместных проектов.

Тогда президент предложил Михаилу Федорову несколько вариантов дальнейшей работы, в частности должность вице-премьер-министра по военным новациям. Однако Федоров заявил, что готов занимать только должность министра обороны.

Отметим, что в конце июля появилась информация, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову стать его советником. По словам Крозетто, он лично позвонил по телефону Федорову на следующий день после его освобождения и пригласил приехать в Рим для работы в этой роли.

Итальянский министр отметил, что Федоров был тронут предложением и воспринял его как знак уважения и дружбы. Глава минобороны также высоко оценил вклад Федорова в развитие украинских оборонных технологий, назвав его одним из людей, изменивших подходы к ведению современной войны.