Об этом Федоров сообщил во время своего брифинга 16 июля.

Увольнение Федорова: что к этому привело

Михаил Федоров получил предложение от президента Украины либо стать его советником, либо найти другой способ "остаться в команде". По словам Федорова, он ответил на это отказом.

У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности,

– заявил Федоров.

Михаил Федоров, комментируя свое увольнение, заявил, что оно стало результатом ультиматума Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, его команда столкнулась с тем, что все предлагаемые ею инициативы блокировались.

Сырский, принимая во внимание все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично, в глаза, говорить о них. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал кампанию в СМИ, а не о том, почему проблема в происходящих действиях,

– пояснил Федоров.

Он также подчеркнул, что выражал готовность искать подход и научиться сотрудничать с Сырским, ведь Зеленский сменить его не захотел.