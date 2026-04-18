Федоров розкрив, як ШІ вже воює на фронті: від дронів-камікадзе до "розумних" турелей

Штучний інтелект уже виконує конкретні бойові завдання на фронті – від автономного наведення дронів до виявлення цілей і роботи наземних роботизованих комплексів. Про це заявив Михайло Федоров, наголосивши, що йдеться не про експерименти, а про рішення, які вже впливають на ефективність підрозділів.

Технологічна перевага стала критично важливою умовою війни, а Україна має бути швидшою за ворога на кожному етапі. У матеріалі 24 Каналу міністр оборони Михайло Федоров зазнащає, що штучний інтелект стане одним із головних драйверів технологічних рішень на полі бою.

Дивіться також ШІ у війні проти Росії: як Україна будує data-driven армію і тестує нові бойові технології на фронті

Як саме ШІ вже допомагає українським військовим?

Федоров зазначив, що одним із ключових напрямів є автономне наведення дронів: після виявлення цілі безпілотник може самостійно завдати удару. Окремо він звернув увагу на дрони з оптичною навігацією, які здатні працювати без GPS і виконувати завдання навіть під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! Ще один напрям застосування ШІ – комп’ютерний зір, який допомагає виявляти замасковану техніку та живу силу противника в умовах, де людині це зробити складно. Такі системи дають змогу підсвічувати загрози для пілотів і артилерії, а також зменшувати ризики для піхоти.

Федоров також повідомив про автономні вогневі точки – статичні турелі та наземні роботизовані платформи з елементами ШІ, які можуть самостійно утримувати позиції та визначати цілі. За його словами, такі рішення дозволяють стримувати противника з мінімальним залученням людей.

Окремо він згадав наземні роботизовані комплекси, які вже застосовуються на фронті для вогневої підтримки, а також для перехоплення і знищення повітряних цілей, зокрема дронів типу "Шахед". У стратегічному вимірі штучний інтелект інтегрується в систему "Дельта", де використовується для аналізу великих масивів даних, виявлення закономірностей і прогнозування дій противника.

Сьогодні технологічна перевага є критично важливою умовою у війні. Ми маємо бути швидшими за ворога на кожному етапі. ШІ дає нам дві фундаментальні переваги: миттєвий аналіз величезних масивів даних та ухвалення рішень у реальному часі,

– сказав Федоров.

За його словами, кінцева мета полягає в тому, щоб усі дрони на передовій були оснащені машинним зором і штучним інтелектом. Це, на думку посадовця, має зробити українську армію ще більш технологічною та ефективною на полі бою.

Які ще технології використовуються на війні?