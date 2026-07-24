Український FPV-дрон Kolibri збив російський "Орлан" на висоті понад 3 кілометри

Про ураження повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України. Дрон Kolibri розробила компанія TAF Industries.

Перехоплення виконали бійці "Рубежу"

Бойове завдання виконали пілоти 4-го батальйону оперативного призначення "Рубіж".

На оприлюднених кадрах видно російський безпілотник у полі зору камери Kolibri безпосередньо перед ураженням.

Висота 3 285 метрів є складною для FPV-платформ. На такому рівні дрону потрібно не лише набрати висоту, а й зберегти достатню швидкість, керованість і запас енергії для завершального маневру.

Kolibri вже збивав "Орлани"

Це не перше успішне перехоплення російського розвідувального дрона за допомогою Kolibri.

Попередній відомий випадок стався 29 червня. Тоді екіпаж дронів-перехоплювачів авіаційної комендатури Повітряного командування "Південь" також знищив російський "Орлан".

Повторні ураження свідчать, що Kolibri вже застосовується не лише як експериментальна розробка, а як робочий засіб протиповітряної оборони.

Український дрон Kolibri-10. Квітень 2026. Фото: Компанія TAF Industries

Чому "Орлани" є важливими цілями

"Орлан-10" залишається одним із головних тактичних розвідувальних безпілотників російських військ.

Його використовують для пошуку українських позицій, спостереження за переміщенням підрозділів, коригування артилерійського вогню та наведення ударів. Наприклад, нещодавно радник президента Флеш показав мапу зони ураження "Шахедами" з онлайн-керуванням.

Знищення розвідувального дрона позбавляє противника розвідданих і може зірвати подальше застосування артилерії або ударних безпілотників на конкретній ділянці фронту.

FPV-перехоплювачі розширюють можливості ППО

Традиційні засоби протиповітряної оборони можуть бути надто дорогими для боротьби з відносно дешевими розвідувальними БпЛА. Хоча й більш сучасні лазерні ППО вже на підході.

FPV-перехоплювачі дозволяють уражати такі цілі значно дешевше. Водночас вони потребують підготовлених операторів, надійного зв’язку та достатніх льотних характеристик.

Перехоплення на висоті понад 3 кілометри показує, що українські зенітні FPV-дрони вже можуть працювати не лише проти низьковисотних цілей, а й проти розвідників, які намагаються діяти далеко над лінією фронту.