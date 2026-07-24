Об уничтожении сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины. Дрон Kolibri разработала компания TAF Industries.
Перехват осуществили бойцы "Рубежа"
Боевую задачу выполнили пилоты 4-го батальона оперативного назначения "Рубеж".
На обнародованных кадрах виден российский беспилотник в поле зрения камеры Kolibri непосредственно перед поражением.
Высота 3 285 метров является сложной для FPV-платформ. На таком уровне дрону необходимо не только набрать высоту, но и сохранить достаточную скорость, управляемость и запас энергии для завершающего маневра.
"Колибри" уже сбивал "Орланы"
Это не первый успешный перехват российского разведывательного дрона с помощью Kolibri.
Предыдущий известный случай произошел 29 июня. Тогда экипаж дронов-перехватчиков авиационной комендатуры Воздушного командования "Юг" также уничтожил российский "Орлан".
Повторные поражения свидетельствуют о том, что "Колибри" уже применяется не только как экспериментальная разработка, но и как рабочее средство противовоздушной обороны.
Украинский дрон Kolibri-10. Апрель 2026 года. Фото: Компания TAF Industries
Почему "Орланы" являются важными целями
"Орлан-10" остается одним из главных тактических разведывательных беспилотников российских войск.
Его используют для поиска украинских позиций, наблюдения за перемещением подразделений, корректировки артиллерийского огня и наведения ударов. Например, недавно советник президента "Флэш" показал карту зоны поражения "Шахедом" с онлайн-управлением.
Уничтожение разведывательного дрона лишает противника разведданных и может сорвать дальнейшее применение артиллерии или ударных беспилотников на конкретном участке фронта.
FPV-перехватчики расширяют возможности ПВО
Традиционные средства противовоздушной обороны могут оказаться слишком дорогостоящими для борьбы с относительно дешевыми разведывательными БПЛА. Хотя и более современные лазерные системы ПВО уже находятся в стадии разработки.
FPV-перехватчики позволяют поражать такие цели значительно дешевле. В то же время они требуют подготовленных операторов, надежной связи и достаточных летных характеристик.
Перехват на высоте более 3 километров показывает, что украинские зенитные FPV-дроны уже могут действовать не только против низковысотных целей, но и против разведчиков, пытающихся действовать далеко за линией фронта.