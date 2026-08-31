ГУР розсекретило реальні характеристики й показало 3D-модель російської ракети Циркон

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель та детальні технічні дані російської ракети 3М22 Циркон. Публікація розкриває конструктивні складові боєприпасу, підприємства-виробники, персональні дані співробітників та використане іноземне обладнання.

Згідно з даними порталу War&Sanctions, російське військове командування було змушене адаптувати ракету морського базування для пусків із берегових комплексів "Бастіон-М" через значні проблеми із застосуванням флоту в Чорному морі.

Справжня швидкість та конструктивні особливості

Початково розробка призначалася виключно для озброєння атомних підводних човнів і фрегатів проєкту 22350.

Фахівці розвідки з'ясували, що вага бойової частини цієї найдорожчої ракети Росії становить близько 120 кілограмів. Це надзвичайно малий показник, адже навіть крилата ракета малого класу "Бандероль" має бойову частину вагою 150 кілограмів.

Заявлена російськими розробниками швидкість у 9 Махів не відповідає дійсності. Наразі зафіксований максимум польоту ракети Циркон не перевищує 6,8 Махів і не підтримується протягом усього маршруту.

Політ забезпечують твердопаливні розгінний і маршовий двигуни, а початковий курс виставляється двигунами орієнтації на захисному обтічнику. Наведення здійснюється комбінованим способом: інерціальною системою на марші та активною радіолокаційною головкою на фінальній стадії.



Російська ракета "Циркон" / ГУР

Бортовий цифровий обчислювальний комплекс ракети "Багет-83" є типовим для російського балістичного озброєння.

Вся хвостова частина виготовлена з титану і містить електрогідравлічні агрегати та аеродинамічні рулі, які розкриваються після виходу з пускового контейнера.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала оновлену інформацію про масштаби виробництва Росією балістичних ракет та плани Кремля щодо подальшого нарощування їхнього випуску. Володимир Зеленський зазначив, що протидіяти цим планам необхідно, зокрема, через посилення санкцій у ключових країнах світу.