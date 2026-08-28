Про це повідомив президент Зеленський за підсумками наради з очільником ГУР МО Олегом Іващенком.

Що відомо про плани Росії щодо балістики?

Україна має оновлені дані про виробництво Росією балістичних ракет та її плани щодо його розширення.

За словами Зеленського, цьому необхідно протидіяти посиленням санкцій у ключових світових юрисдикціях.

Глава держави наголосив, що постачання до Росії іноземних компонентів, обладнання та верстатів для ракетного виробництва має бути повністю заблоковане.

Це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, що країна-агресорка здатна виготовляти до 1300 балістичних ракет на рік. Про це днями заявив президент, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому, 27 серпня 2026 року ГУР повідомило, що під час останніх атак на Київ Росія застосувала модернізовану балістичну ракету 9М723-2, відому під умовною назвою "Іскандер-1000". Це нова версія ракети "Іскандер", яку росіяни вдосконалили та модернізували.

Ракета є частиною оперативно-тактичного ракетного комплексу "Бора-М". Про цю систему наразі відомо небагато. Імовірно, її розробляли саме для використання нових типів ракет. Цікаво, що поява "Іскандера-1000" стала несподіванкою навіть для російської сторони.

Зокрема, Міноборони країни-агресорки поки не згадувало про "Бора-М" у своїх офіційних повідомленнях. Детальніше про відомі характеристики нової ворожої балістичної ракети читайте в матеріалі 24 Каналу.