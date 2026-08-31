Согласно данным портала War&Sanctions, российское военное командование было вынуждено адаптировать ракету морского базирования для запусков с береговых комплексов "Бастион-М" из-за значительных проблем с применением флота в Черном море.

Фактическая скорость и конструктивные особенности

Изначально разработка предназначалась исключительно для вооружения атомных подводных лодок и фрегатов проекта 22350.

Специалисты разведки выяснили, что вес боевой части этой самой дорогой ракеты России составляет около 120 килограммов. Это чрезвычайно низкий показатель, ведь даже крылатая ракета малого класса "Бандероль" имеет боевую часть весом 150 килограммов.

Заявленная российскими разработчиками скорость в 9 Махов не соответствует действительности. На данный момент зафиксированный максимум скорости ракеты "Циркон" не превышает 6,8 Махов и не поддерживается на протяжении всего маршрута.

Полет обеспечивают твердотопливные разгонный и маршевый двигатели, а начальный курс выставляется двигателями ориентации на защитном обтекателе. Наведение осуществляется комбинированным способом: инерциальной системой на марше и активной радиолокационной головкой на финальной стадии.



Российская ракета "Циркон" / ГУР

Бортовой цифровой вычислительный комплекс ракеты "Багет-83" является типичным для российского баллистического вооружения.

Вся хвостовая часть изготовлена из титана и содержит электрогидравлические агрегаты и аэродинамические рули, которые раскрываются после выхода из пускового контейнера.

Ранее мы сообщали, что Украина получила обновленную информацию о масштабах производства Россией баллистических ракет и планах Кремля по дальнейшему наращиванию их выпуска. Владимир Зеленский отметил, что противодействовать этим планам необходимо, в частности, путем ужесточения санкций в ключевых странах мира.