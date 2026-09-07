Подарунок до Дня воєнної розвідки: ГУР уразило російський літак у тимчасово окупованому Криму

Українські розвідники вночі проти 7 вересня провели результативну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Під ударом опинився ворожий літак.

Про це повідомили в телеграм-каналі Департаменту активних дій ГУР МО.

Що відомо про ураження літака в Криму?

Оператори ГУР за допомогою ударних дронів атакували ворожий літак на території півострова.

Ступінь пошкодження уточнюється, при цьому розвідники не надали інформації про конкретний тип ураженого літака.

Натомість воїни поділилися кадрами операції: дивіться відео

Ми з вами знаємо, що свято без подарунків – не свято. Тож ДАД подбав, а окупант – отримав доставку,

– йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що День воєнної розвідки України відзначається щороку 7 вересня. Це професійне свято військовослужбовців та працівників Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), встановлене у 2022 році.

Якими були підсумки інших операцій ГУР?

У серпні 2026 року бійці спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 провели операцію в окупованому Криму, під час якої уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон", здатний запускати ракети "Циркон" та "Онікс".

Крім того, українські розвідники знищили й пошкодили два бензовози й командно-штабну машину російських військ. Також 1 вересня оператори Департаменту активних дій і Департаменту безпілотних систем ГУР уразили комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.