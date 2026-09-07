Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента активных действий ГУР Минобороны.

Что известно о поражении самолета в Крыму?

Операторы ГУР с помощью ударных дронов провели атаку на вражеский самолет на территории полуострова.

Степень повреждений уточняется, при этом разведчики не предоставили информации о конкретном типе пораженного самолета.

Зато бойцы поделились кадрами операции: смотрите видео

Мы с вами знаем, что праздник без подарков – не праздник. Поэтому ДАД позаботился, а оккупант – получил доставку,

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что День военной разведки Украины отмечается ежегодно 7 сентября. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), установленный в 2022 году.

Каковы были итоги других операций ГУР?

В августе 2026 г. бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 провели операцию в оккупированном Крыму, во время которой поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", способный запускать ракеты "Циркон" и "Оникс".

Кроме того, украинские разведчики уничтожили и повредили два бензовоза и командно-штабную машину российских войск. Также 1 сентября операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР поразили комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России.