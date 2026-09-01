Про це повідомляє ГУР МО України.
Що відомо про атаку?
1 вересня українська розвідка провела deepstrike-операцію на території Росії. Ціллю став комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області.
Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання – на заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа,
– заявили у ГУР.
Комплекс "Новатек – Усть-Луга" є важливою ланкою російського паливно-енергетичного ланцюга. Він розташований у великому балтійському порту та переробляє газовий конденсат у нафтопродукти, зокрема нафту, авіаційне паливо, газойль і компоненти суднового палива.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Завдяки близькості до морського термінала продукцію можна безпосередньо відправляти на зовнішні ринки. Саме тому пошкодження ключового обладнання такого комплексу потенційно може створювати проблеми для переробки та експорту російських вуглеводнів.