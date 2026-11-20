Ізраїль удосконалив систему протиповітряної оборони "Праща Давида", розширивши її можливості перехоплення балістичних ракет. Тепер вона приблизно відповідає рівню американської Patriot, однак має суттєву перевагу у вартості ракет.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чим "Праща Давида" відрізняється від Patriot?

Головна перевага ізраїльської системи – дешевші ракети-перехоплювачі та можливість їхнього масового виробництва.

"Праща Давида" використовує ракети Stunner, розроблені ізраїльською компанією Rafael спільно з американською RTX. Вартість одного такого перехоплювача становить приблизно 1 мільйон доларів.

Для порівняння, ракета PAC-3 для американської системи Patriot може коштувати понад 4 мільйони доларів. Отже, один перехоплювач Stunner приблизно вчетверо дешевший.

За словами представника ВПС Ізраїлю, оновлення "Пращі Давида" дозволить країні витримувати інтенсивні атаки протягом кількох тижнів.

Водночас точну дальність перехоплення після модернізації не розкривають. Раніше, за оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вона становила від 40 до 300 кілометрів.



Запуск ракети-перехоплювача Stunner із системи ППО "Праща Давида" / Скриншот із відео Rafael Advanced Defense Systems

Чому це важливо для України?

Світовий попит на ракети PAC-3 для Patriot значно перевищує можливості їхнього виробництва.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібно близько 350 таких перехоплювачів щомісяця для захисту від російських атак.

За оцінкою Bloomberg, лише річна потреба України в PAC-3 у кілька разів перевищує нинішні річні обсяги виробництва.

Аналітик Bloomberg Intelligence Вейн Сандерс зазначив, що новим замовникам цих ракет, імовірно, доведеться чекати щонайменше до 2029 року.

Натомість Rafael та RTX, за інформацією джерела агентства, мають можливості щорічно виготовляти тисячі перехоплювачів для ізраїльських систем ППО. Додатково у США можуть виробляти ще близько 2500 ракет для "Залізного купола" та "Пращі Давида" разом.

Водночас про можливі постачання модернізованої "Пращі Давида" Україні наразі не повідомляється.

Що відомо про ізраїльську систему ППО?

"Праща Давида" перебуває на озброєнні Ізраїлю з 2017 року. Вона призначена для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, великих ракет та безпілотників.

Система є частиною багаторівневої протиповітряної оборони Ізраїлю. Разом із нею працюють "Залізний купол", який захищає від загроз малої дальності, та комплекси Arrow, призначені для перехоплення балістичних ракет.

Ізраїль також постачає свої системи протиракетної оборони європейським країнам. Зокрема, "Пращу Давида" замовили Фінляндія та Греція, а Німеччина використовує Arrow 3.

