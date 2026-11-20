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Об этом сообщает Bloomberg.

Чем "Праща Давида" отличается от Patriot?

Главное преимущество израильской системы – более дешевые ракеты-перехватчики и возможность их массового производства.

"Праща Давида" использует ракеты Stunner, разработанные израильской компанией Rafael совместно с американской RTX. Стоимость такого перехватчика составляет примерно 1 миллион долларов.

Для сравнения: ракета PAC-3 для американской системы Patriot может стоить более 4 миллионов долларов. Таким образом, один перехватчик Stunner примерно в четыре раза дешевле.

По словам представителя ВВС Израиля, модернизация "Пращи Давида" позволит стране выдерживать интенсивные атаки в течение нескольких недель.

В то же время точную дальность перехвата после модернизации не раскрывают. Ранее, по оценке Центра стратегических и международных исследований, она составляла от 40 до 300 километров.

Запуск ракеты-перехватчика Stunner из системы ПВО "Праща Давида" / Скриншот из видео Rafael Advanced Defense Systems

Почему это важно для Украины?

Мировой спрос на ракеты PAC-3 для Patriot значительно превышает возможности их производства.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине требуется около 350 таких перехватчиков ежемесячно для защиты от российских атак.

По оценке Bloomberg, только годовая потребность Украины в PAC-3 в несколько раз превышает нынешние годовые объемы производства.

Аналитик Bloomberg Intelligence Уэйн Сандерс отметил, что новым заказчикам этих ракет, вероятно, придется ждать как минимум до 2029 года.

В то же время Rafael и RTX, по информации источника агентства, имеют возможности ежегодно производить тысячи перехватчиков для израильских систем ПВО. Кроме того, в США могут производить еще около 2500 ракет для "Железного купола" и "Пращи Давида" вместе взятых.

В то же время о возможных поставках модернизированной "Пращи Давида" Украине пока не сообщается.

Что известно об израильской системе ПВО?

"Праща Давида" находится на вооружении Израиля с 2017 года. Она предназначена для перехвата тактических баллистических и крылатых ракет, больших ракет и беспилотников.

Система является частью многоуровневой противовоздушной обороны Израиля. Вместе с ней работают "Железный купол", защищающий от угроз малой дальности, и комплексы Arrow, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

Израиль также поставляет свои системы противоракетной обороны европейским странам. В частности, "Пращу Давида" заказали Финляндия и Греция, а Германия использует Arrow 3.

