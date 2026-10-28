Всего 12 ракет в месяц: Зеленский рассказал о критической нехватке ракет для Patriot

В 2026 году Украина получает в среднем всего 12 ракет для систем "Патриот" ежемесячно, хотя ей требуется гораздо больше. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Реклама Adv

популярные видео

Сколько ракет для Patriot получает Украина?

По словам Зеленского, программа PURL предусматривает закупку различных видов американского вооружения, в частности боеприпасов для F-16, HIMARS, ракет для Patriot и AIM. Европейские партнеры финансируют эти закупки, однако с поставками ракет-перехватчиков возникают трудности.

Европа заплатила, все поступило, и все было хорошо. Но в некоторых случаях, особенно с "Пэтриотами", это большой вызов. 12 ракет в месяц, в среднем – вот что мы получаем в 2026 году– сказал президент.

Зеленский отметил, что ежедневно занимается поиском дополнительных ракет. По его словам, Украине приходится договариваться с различными странами даже о небольших партиях по 2, 5, 10 или 20 единиц.

Реклама

Президент подчеркнул, что новые пакеты помощи нужно формировать еженедельно, потому что ракеты необходимы для защиты украинцев от российских баллистических ударов.

Почему возникают задержки с поставками ракет?

Зеленский рассказал, что часть документов о передаче ракет находится на согласовании у министра войны США Пита Хэгсета.

По словам президента, американская сторона одобрила пакет из 12 ракет, однако только в течение этого месяца Украина использовала 35 перехватчиков. Еще 23 ракеты пришлось искать через другие каналы.

Есть пакет от Соединенных Штатов, в котором 12 ракет, и он его подписал. Прекрасно. Но я использовал в этом месяце 35. И вопрос касается 23, которые я нашел по другим каналам– пояснил Зеленский.

Президент также вспомнил разговор с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, во время которого попросил согласовать зимний пакет ракет для украинской ПВО.

Реклама

По словам Зеленского, он даже предложил отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на необходимое количество перехватчиков.

Трамп, как рассказал украинский президент, поинтересовался, где можно найти эти ракеты. Зеленский назвал страны, располагающие соответствующими запасами, а американский лидер пообещал приложить усилия, при этом отметив, что у США также имеется ограниченное количество таких боеприпасов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы Patriot. В то же время, по словам президента, для защиты от российских атак Украине требуется около 350 таких ракет ежемесячно.