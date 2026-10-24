Украина получила от США всего 24 ракеты для системы Patriot за три месяца, – Зеленский

О критическом дефиците боеприпасов глава государства рассказал в интервью ABC News.

Реклама Adv

популярные видео

Зеленский рассказал о помощи США для Patriot

За последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем Patriot. В то же время для эффективной защиты украинских городов от российских баллистических ракет необходимо гораздо больше боеприпасов.

Зеленский привел пример российской атаки на столицу. Только в ночь на четверг, 21 октября, по Киеву было выпущено 30 баллистических ракет.

Президент отметил, что Украине требуется в среднем 350 ракет-перехватчиков для систем Patriot ежемесячно. Такой объем необходим для противодействия постоянным российским ударам и защиты украинской территории.

Зеленский подчеркнул, что не чувствует себя преданным Соединенными Штатами, однако разочарован объемом помощи, которую получает Украина.

"Я чувствую то, что чувствую, – сказал Зеленский. – Это не поддержка– заявил президент.

Реклама

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что скорость спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield до сих пор не отменили. Это создает дополнительные трудности для украинских военных, которые продолжают обороняться от почти ежедневных российских атак. Украинская сторона проверяла работу Starlink ночью, ранним утром и днем в разных направлениях, однако скорость не восстановили.

Зеленский отметил, что в настоящее время действует ограничение скорости до 161 километра в час, или 100 миль в час. Украина ожидает решения американской администрации и компании SpaceX, которые могли бы устранить эти ограничения. В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские военные продолжают удерживать фронт.