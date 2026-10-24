Україна отримала від США лише 24 ракети до Patriot за три місяці, – Зеленський

Про критичний дефіцит боєприпасів глава держави розповів у інтерв'ю ABC News.

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Зеленський розповів про допомогу США для Patriot

Протягом останніх трьох місяців Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Водночас для ефективного захисту українських міст від російських балістичних ракет необхідна значно більша кількість боєприпасів.

Зеленський навів приклад російської атаки на столицю. Лише в ніч на четвер, 21 жовтня, по Києву влучили 30 балістичних ракет.

Президент зазначив, що Україна потребує в середньому 350 ракет-перехоплювачів до Patriot щомісяця. Такий обсяг необхідний для протидії постійним російським ударам і захисту української території.

Зеленський наголосив, що не відчуває себе зрадженим Сполученими Штатами, однак розчарований обсягом допомоги, яку отримує Україна.

Я відчуваю те, що відчуваю, – сказав Зеленський. – Це не є підтримкою– заявив президент.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink і військової системи Starshield досі не скасували. Це створює додаткові труднощі для українських військових, які продовжують оборонятися від майже щоденних російських атак. Українська сторона перевіряла роботу Starlink уночі, рано-вранці та вдень на різних напрямках, однак швидкість не відновили.

Зеленський зазначив, що наразі діє обмеження швидкості до 161 кілометра на годину, або 100 миль на годину. Україна очікує на рішення американської адміністрації та компанії SpaceX, які могли б усунути ці обмеження. Водночас президент наголосив, що, попри труднощі, українські військові продовжують утримувати фронт.