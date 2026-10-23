Обмеження Starlink досі діють, а ракети не надходять, – Зеленський

Водночас глава держави заявив, що затримується і постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ударів.

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Володимир Зеленський повідомив, що обмеження швидкості для терміналів супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX та військової системи Starshield досі залишаються чинними. Швидкість не відновили, що створює додаткові труднощі для українських військових.

Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі залишаються в силі, швидкість не відновлено, а постачання перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет все ще затримується– наголосив Зеленський.

Затримки є особливо відчутними на тлі майже щоденних масованих атак Росії. Водночас українські військові продовжують утримувати позиції та проводити операції на фронті. Оборонятися стало складніше, зокрема через обмеження в роботі Starlink і Starshield.

Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди– заявив глава держави.

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Зеленський також наголосив на важливості відкритого діалогу України зі США та іншими партнерами. Київ прагне, щоб міжнародна спільнота краще розуміла ситуацію, адже це може допомогти політичним лідерам ухвалювати рішення, які наближатимуть мир.

Нагадаємо, Зеленський назвав ключові умови для досягнення справедливого миру з Росією. Першим кроком до відновлення дипломатії, за його словами, має стати повне припинення вогню. Лише після зупинки бойових дій робочі групи зможуть розпочати роботу над мирним планом.

Ще однією важливою умовою він назвав тривалу фінансову підтримку українського війська з боку партнерів щонайменше протягом десяти років. Крім того, президент наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та залучення міжнародного контингенту "Коаліції охочих" за підтримки США.