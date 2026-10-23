Ограничения Starlink по-прежнему действуют, а ракеты не поступают, – Зеленский

В то же время глава государства заявил, что задерживаются поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ударов.

Реклама Adv

популярные видео

Что затрудняет оборону Украины?

Владимир Зеленский сообщил, что ограничения скорости для терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX и военной системы Starshield по-прежнему остаются в силе. Скорость не восстановлена, что создает дополнительные трудности для украинских военных.

Ограничения скорости для Starlink и Starshield до сих пор остаются в силе, скорость не восстановлена, а поставки перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет все еще задерживаются– подчеркнул Зеленский.

Задержки особенно ощутимы на фоне почти ежедневных массированных атак России. В то же время украинские военные продолжают удерживать позиции и проводить операции на фронте. Обороняться стало сложнее, в частности из-за ограничений в работе Starlink и Starshield.

Но наша линия фронта по-прежнему держится, и я горжусь тем, насколько сильны наши люди– заявил глава государства.

Реклама

Зеленский также подчеркнул важность открытого диалога Украины с США и другими партнерами. Киев стремится к тому, чтобы международное сообщество лучше понимало ситуацию, ведь это может помочь политическим лидерам принимать решения, которые приблизят мир.

Напомним, Зеленский назвал ключевые условия для достижения справедливого мира с Россией. Первым шагом к возобновлению дипломатии, по его словам, должно стать полное прекращение огня. Только после прекращения боевых действий рабочие группы смогут приступить к разработке мирного плана.

Еще одним важным условием он назвал длительную финансовую поддержку украинской армии со стороны партнеров как минимум в течение десяти лет. Кроме того, президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны и привлечения международного контингента "Коалиции желающих" при поддержке США.