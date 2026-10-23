Прекращение огня – первый шаг: Зеленский назвал условия справедливого мира

Кроме того, важными вопросами являются укрепление Сил обороны и гарантии безопасности. Об этом украинский лидер заявил во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

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Что сказал Зеленский?

Президент Украины подчеркнул, что первым шагом к возобновлению дипломатии должно стать прекращение огня. По его словам, рабочие группы смогут разрабатывать мирный план только после прекращения боевых действий.

Среди основных условий глава государства отметил обеспечение долгосрочной финансовой поддержки украинской армии. По его словам, партнеры должны поддерживать армию как минимум в течение десяти лет для защиты страны и ее восстановления после российских атак.

Отдельно Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и привлечения международного контингента. Речь идет о присутствии на украинской территории представителей "Коалиции желающих" при поддержке США. Несмотря на это, до сих пор остается открытым вопрос четкого механизма реагирования партнеров в случае повторной агрессии со стороны России.

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На мой взгляд, прежде всего нам нужно двигаться к правильной позиции. Сегодня это прекращение огня. Это пункт номер один, и, по моему мнению, именно после этого мы сможем начать настоящую дипломатию, а рабочие группы смогут работать над планом– подчеркнул президент.

Ранее глава государства отмечал, что надежные гарантии безопасности от США должны быть приняты Конгрессом. По его словам, обязательства Вашингтона должны предусматривать конкретную и мгновенную реакцию на действия агрессора.