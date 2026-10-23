Припинення вогню – перший крок: Зеленський назвав умови справедливого миру

Окрім того, важливими пунктами є зміцнення Сил оборони та гарантії безпеки. Про це український лідер сказав під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні.

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Що сказав Зеленський?

Президент України наголосив, що першим кроком до відновлення дипломатії має стати припинення вогню. За його словами, робочі групи зможуть розробляти мирний план лише після зупинки бойових дій.

Серед основних умов глава держави відзначив забезпечення тривалої фінансової підтримки українського війська. За його словами, партнери мають підтримувати армію щонайменше протягом десяти років для захисту країни та її відбудови після російських атак.

Окремо Зеленський відзначив необхідність посилення протиповітряної оборони та залучення міжнародного контингенту. Ідеться про присутність на українській території представників "Коаліції охочих" за підтримки США. Попри це, досі залишається відкритим питання чіткого механізму реагування партнерів у разі повторної агресії з боку Росії.

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На мою думку, передусім нам потрібно рухатися до правильної позиції. Сьогодні це припинення вогню. Це пункт номер один, і, на мою думку, саме після цього ми зможемо розпочати справжню дипломатію, а робочі групи зможуть працювати над планом– підкреслив президент.

Раніше очільник держави зазначав, що надійні гарантії безпеки від США мають бути проголосовані в Конгресі. За його словами, зобов'язання Вашингтона мають передбачати конкретну та миттєву реакцію на дії агресора.