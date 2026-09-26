Китайці створили дрон, який літає і плаває під водою

Китайські науковці розробили незвичайний безпілотник TJ-FlyingFish, який здатен працювати одразу у двох середовищах. Апарат може літати над водою, а після посадки занурюватися під поверхню та продовжувати рух уже як підводний дрон.

TJ-FlyingFish важить лише 1,6 кілограма і має чотири роторні консолі, які забезпечують рух у повітрі та під водою. Під поверхнею апарат може занурюватися на глибину близько 3 метрів, розвивати швидкість до 2 метрів на секунду та залишатися під водою до 40 хвилин. У повітрі він здатен зависати близько 6 хвилин на одному заряді батареї.

Результати розробки TJ-FlyingFish описані також у рецензованій науковій роботі, опублікованій у журналі Unmanned Systems.

Концепція поєднання повітряного та підводного безпілотника цікава тим, що одному апарату не потрібно повертатися до бази після завершення повітряної частини місії. Він може сісти на воду, зануритися і продовжити виконувати завдання вже в іншому середовищі.

Drone that can swim!



Scientists in China have developed a special drone called TJ-FlyingFish that can both fly in the air and dive underwater.



This lightweight drone, weighing only 1,6 kilograms, has four rotor arms that help it move efficiently in both environments. It can… pic.twitter.com/vcgEgMYpLY — Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) September 24, 2026

Для чого потрібен такий безпілотник

За задумом розробників, TJ-FlyingFish може використовуватися для пошуково-рятувальних операцій, морських досліджень та робіт біля морських платформ. Така схема також відкриває можливість для створення безпілотників, які можуть приховано наближатися до об'єктів із повітря, а потім переходити під воду.

Безпілотні системи вже активно освоюють підводне середовище. В Україні, наприклад, створили великий автономний підводний апарат Sea Trident ST-1000, про який Military 24 раніше розповідав як про український підводний безпілотник із великим радіусом дії.

Ще один приклад такої тенденції - данський підводний дрон Shadowfin, який розробляли з урахуванням українського досвіду війни на морі. Military 24 писав про Shadowfin та його можливості як про одну з нових концепцій підводних безпілотних систем.

Китай розвиває цілу екосистему підводних дронів

TJ-FlyingFish є лише одним із прикладів розвитку безпілотних систем для роботи під водою. Китай паралельно створює інфраструктуру для значно більших апаратів. Зокрема, Military 24 уже розповідав про китайський корабель, який створюють спеціально для роботи з надвеликими підводними безпілотниками.

Розвиток таких систем поступово змінює саме уявлення про морські безпілотники. Йдеться вже не лише про надводні катери або автономні апарати, а про платформи, здатні переміщатися між різними середовищами та виконувати кілька типів завдань в межах однієї місії.

Подібний підхід використовують і в концепціях морських дронів-маток, які можуть доставляти менші безпілотники ближче до району їхнього застосування. Про розвиток таких систем Military 24 також писав раніше.

Саме здатність поєднувати різні способи пересування може стати головною особливістю наступного покоління морських безпілотних систем.