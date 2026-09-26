TJ-FlyingFish весит всего 1,6 килограмма и оснащен четырьмя роторными консолями, обеспечивающими движение в воздухе и под водой. Под водой аппарат может погружаться на глубину около 3 метров, развивать скорость до 2 метров в секунду и оставаться под водой до 40 минут. В воздухе он способен зависать около 6 минут на одном заряде батареи.

Результаты разработки TJ-FlyingFish также описаны в рецензируемой научной статье, опубликованной в журнале Unmanned Systems.

Концепция объединения воздушного и подводного беспилотника интересна тем, что одному аппарату не нужно возвращаться на базу после завершения воздушной части миссии. Он может приземлиться на воду, погрузиться и продолжить выполнение задачи уже в другой среде.

Почему нужен такой беспилотник

По замыслу разработчиков, TJ-FlyingFish может использоваться для поисково-спасательных операций, морских исследований и работ возле морских платформ. Такая схема также открывает возможность для создания беспилотников, которые могут незаметно приближаться к объектам с воздуха, а затем переходить под воду.

Беспилотные системы уже активно осваивают подводную среду. В Украине, например, создали большой автономный подводный аппарат Sea Trident ST-1000, о котором Military 24 ранее рассказывал как об украинском подводном беспилотнике с большим радиусом действия.

Еще один пример такой тенденции – датский подводный дрон Shadowfin, который разрабатывался с учетом украинского опыта войны на море. Military 24 писал о Shadowfin и его возможностях как об одной из новых концепций подводных беспилотных систем.

Китай развивает целую экосистему подводных дронов

TJ-FlyingFish – лишь один из примеров развития беспилотных систем для работы под водой. Китай параллельно создает инфраструктуру для значительно более крупных аппаратов. В частности, Military 24 уже рассказывал о китайском корабле, который создают специально для работы со сверхкрупными подводными беспилотниками.

Развитие таких систем постепенно меняет само представление о морских беспилотниках. Речь идет уже не только о надводных катерах или автономных аппаратах, а о платформах, способных перемещаться между различными средами и выполнять несколько типов задач в рамках одной миссии.

Подобный подход используется и в концепциях морских дронов-маток, которые могут доставлять более мелкие беспилотники ближе к району их применения. О развитии таких систем Military 24 также писал ранее.

Именно способность сочетать различные способы передвижения может стать главной особенностью следующего поколения морских беспилотных систем.