Новый украинский подводный беспилотник впервые был представлен на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже. Об этом сообщает Naval News.

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Чем особенен новый дрон Sea Trident ST-1000?

Sea Trident ST-1000 – это автономный подводный аппарат большой дальности, способный доставлять до 1 000 килограммов взрывчатки к стратегическим целям в море.

Он был создан для современных морских операций, где важны малозаметность и полная автономность. Благодаря низкой заметности и возможности двигаться под водой на глубине до 5 метров, дрон может незаметно проникать в районы, контролируемые противником.

Sea Trident ST-1000 может выполнять несколько основных задач:

ударные операции по принципу дрона-камикадзе;

доставка грузов и боевых частей;

перехват и уничтожение других подводных беспилотников;

транспортировка FPV-дронов.

Sea Trident ST-1000 имеет стальной овальный корпус. Благодаря компактным размерам аппарат помещается в стандартный морской контейнер, что облегчает его перевозку автомобильным транспортом.

Основные характеристики Sea Trident ST-1000:

длина – 10 метров;

ширина – 2 метра;

высота – 1,5 метра (без мачты);

масса – 10 тонн; дальность хода – 3704 километра;

скорость – 6 узлов (крейсерская), 10 узлов (максимальная);

рабочая глубина – до 60 метров;

боевая нагрузка – до 1 000 килограммов.

Производителем нового дрона является украинская компания Global Mark. Ранее она была известна прежде всего беспилотниками и мощными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как выглядит новый Sea Trident ST-1000: смотрите видео

К слову, ранее стало известно, что Украина испытала полностью автономные боевые дроны, которые могли самостоятельно находить и атаковать цели без участия оператора. Испытания прошли около двух лет назад вблизи Бахмута и Часового Яра. Для теста использовали 10 квадрокоптеров с режимом Terminator. После запуска они самостоятельно летели в заданный район, с помощью искусственного интеллекта искали цели и атаковали их. После старта операторы уже не могли управлять дронами или получать с них видео. Этот эксперимент так и остался единичным.