Новый украинский подводный беспилотник впервые был представлен на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже. Об этом сообщает Naval News.
Смотрите также : Дешёвый, но опасный: "Флеш" рассказал о новом российском БПЛА
Чем особенен новый дрон Sea Trident ST-1000?
Sea Trident ST-1000 – это автономный подводный аппарат большой дальности, способный доставлять до 1 000 килограммов взрывчатки к стратегическим целям в море.
Он был создан для современных морских операций, где важны малозаметность и полная автономность. Благодаря низкой заметности и возможности двигаться под водой на глубине до 5 метров, дрон может незаметно проникать в районы, контролируемые противником.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Sea Trident ST-1000 может выполнять несколько основных задач:
- ударные операции по принципу дрона-камикадзе;
- доставка грузов и боевых частей;
- перехват и уничтожение других подводных беспилотников;
- транспортировка FPV-дронов.
Sea Trident ST-1000 имеет стальной овальный корпус. Благодаря компактным размерам аппарат помещается в стандартный морской контейнер, что облегчает его перевозку автомобильным транспортом.
Основные характеристики Sea Trident ST-1000:
- длина – 10 метров;
- ширина – 2 метра;
- высота – 1,5 метра (без мачты);
- масса – 10 тонн; дальность хода – 3704 километра;
- скорость – 6 узлов (крейсерская), 10 узлов (максимальная);
- рабочая глубина – до 60 метров;
- боевая нагрузка – до 1 000 килограммов.
Производителем нового дрона является украинская компания Global Mark. Ранее она была известна прежде всего беспилотниками и мощными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как выглядит новый Sea Trident ST-1000: смотрите видео
К слову, ранее стало известно, что Украина испытала полностью автономные боевые дроны, которые могли самостоятельно находить и атаковать цели без участия оператора. Испытания прошли около двух лет назад вблизи Бахмута и Часового Яра. Для теста использовали 10 квадрокоптеров с режимом Terminator. После запуска они самостоятельно летели в заданный район, с помощью искусственного интеллекта искали цели и атаковали их. После старта операторы уже не могли управлять дронами или получать с них видео. Этот эксперимент так и остался единичным.