Об этом пишут NewScientist и Ars Technica со ссылкой на украинских военных и производителей дронов.

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Как работают автономные боевые дроны?

Украинский разработчик беспилотников Александр Кохановский, генеральный директор украинской компании-производителя дронов Aero Center, рассказал в интервью NewScientist, что испытания автономного боевого дрона состоялись около 2 лет назад в районе Бахмута и Часового Яра во время одного из украинских контрнаступлений.

Для теста использовали 10 квадрокоптеров с режимом Terminator, которые после запуска самостоятельно преодолевали расстояние до заданного района и начинали поиск целей с помощью искусственного интеллекта.

Особенностью этих беспилотников было то, что после старта люди полностью теряли контроль над ними.

Мы просто запускали их и знали, что все будет уничтожено. Все, что будет найдено в этой конкретной зоне, будет ликвидировано. Связи с дроном нет вообще, вы не видите видео, ничего. Все, что он видит, будет уничтожено,

– рассказал Кохановский.

После завершения миссии в район полета отправили обычные дроны под управлением операторов, чтобы проверить результаты. По словам разработчика, на месте обнаружили погибших российских военных и уничтоженную технику.

"Пара солдат, один грузовик", – описал результаты испытания Кохановский.

В то же время ни видеозаписей атаки, ни других доказательств непосредственной работы автономных дронов обнародовано не было. Выводы сделали на основе осмотра местности после завершения операции.

Почему эту технологию так и не внедрили?

Как отмечают New Scientist и Ars Technica, этот эксперимент так и остался единичным. Причина – действующие правила, которые фактически запрещают использование искусственного интеллекта для принятия окончательного решения о поражении цели.

Сегодня украинские военные активно используют элементы автономности в беспилотниках: автоматическое наведение, распознавание объектов, сопровождение целей и навигацию в условиях работы российских систем радиоэлектронной борьбы. Однако окончательное решение о нанесении удара должен принимать человек.

Это подтвердил майор 21-го отдельного полка беспилотных систем 3-го армейского корпуса Даниил Положухно, который рассказал, что его солдаты используют полуавтономные системы управления, но в процессе всегда присутствует человек.

Эти системы и платформы беспилотников способны автоматически захватывать и отслеживать цели, а также автономно управлять собой на последних метрах подлета, что помогает упростить работу операторов. Однако мы не используем полностью автономные беспилотные летательные системы, которые самостоятельно выбирают и поражают цели без какого-либо участия оператора,

– говорит Положухно.

По его словам, даже самые современные украинские беспилотники лишь помогают операторам, но не заменяют их.

В Ars Technica, в свою очередь, обращают внимание, что война в Украине стала одним из главных катализаторов развития военного искусственного интеллекта. Из-за активного применения российских средств РЭБ современные дроны все чаще вынуждены самостоятельно ориентироваться в пространстве, искать маршрут к цели и распознавать объекты.

По оценкам экспертов, именно благодаря таким технологиям эффективность украинских беспилотников за последние годы существенно возросла.

Впрочем, полностью автономное оружие до сих пор вызывает острые споры. Критики предупреждают о рисках ошибочных ударов, поражения гражданских лиц и отсутствии человеческой ответственности за решение об убийстве.

Показательно, что даже сам Кохановский сейчас работает над системами автоматического перехвата российских дронов типа "Шахед", но украинские правила все равно требуют, чтобы на финальном этапе решение об атаке подтверждал человек.

Я бы очень хотел,

– ответил разработчик на вопрос журналистов о возможности полностью автономного применения таких систем в будущем.

Несмотря на стремительное развитие технологий, большинство военных и экспертов сходятся во мнении, что человек пока остается последним звеном в принятии решений о применении летальной силы.