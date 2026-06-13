Об этом сообщили на странице 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, который нанес удар совместно с 4-м полком ССО "Рейнджеры".

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Что известно об атаке на точки запуска БПЛА в Покровске?

Среди пораженных объектов были помещения вблизи городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного здания в частном секторе.

Российские военные использовали эти локации в качестве скрытых позиций для запуска беспилотников и нанесения ударов по украинским подразделениям, в частности по логистическим маршрутам.

Выявить цели удалось благодаря анализу деятельности противника. После установления их назначения Силы обороны нанесли точечные удары с применением ударных беспилотников самолетного типа.

Украинские воины уничтожили сеть точек запуска дронов в Покровске: смотрите видео со страницы 7-го корпуса ДШВ

Отметим, что, по словам генерала армии и бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, в настоящее время наиболее напряженная ситуация складывается вблизи Константиновки. Российские войска пытаются усилить давление для дальнейшего продвижения в Донецкой области, однако сталкиваются с мощной обороной ВСУ.

Оккупанты перебросили часть сил из районов Покровска и Мирнограда на Константиновское направление. Их цель – взять город под огневой контроль и создать условия для дальнейших штурмовых действий.

В то же время украинские защитники продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему потери. В частности, на Покровском направлении Силы обороны уничтожили позицию запуска российских беспилотников "Молния".