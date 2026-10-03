У Києві працюють російські ретранслятори, які коригують удари "Шахедів", – "Флеш"

У Києві можуть працювати російські mesh-ретранслятори. Вони тимчасово забезпечують канал управління "Шахедами" під час ударів по столиці.

Такий висновок зробив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як Росія завдає ударів по Києву?

"Флеш" припускає, що таких ретрансляторів у столиці може бути від одного до трьох.

За словами експерта, ретранслятори важко знайти, але саме вони можуть забезпечувати точне наведення "Шахедів" на цілі в Києві.

Поки такі пристрої залишаються активними, повне блокування міста засобами РЕБ, на його думку, не дасть необхідного результату.

Як доказ своєї версії "Флеш" згадав керований удар по будівлі СБУ. У момент атаки, каже фахівець, в небі не було інших "Шахедів" – ретрансляторів.

Експерт також проаналізував інші удари по мостах Києва та можливості організації далеких меш-каналів у Росії у ці моменти.

Без стабільного онлайн-керування прямо до момента удару, точно влучити в опору або ванти моста неможливо,

– пояснив він.

Бескрестнов додав, що зараз у каналах ворога активно обговорюють розміщення ППО на мостах у Києві. За його словами, поки існуватиме онлайн-керування "Шахедами", під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО.

Нагадаємо, що Росія кілька днів поспіль прицільно б'є по мостах у Києві. Через ворожі атаки рух Південним мостом перекрито, а Північний міст працює з обмеженнями.