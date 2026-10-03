Такой вывод сделал советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Как Россия наносит удары по Киеву?

"Флэш" предполагает, что таких ретрансляторов в столице может быть от одного до трех.

По словам эксперта, ретрансляторы трудно найти, но именно они могут обеспечивать точную наводку "Шахедов" на цели в Киеве.

Пока такие устройства остаются активными, полная блокировка города средствами РЭБ, по его мнению, не даст требуемого результата.

В качестве доказательства своей версии "Флэш" вспомнил управляемый удар по зданию СБУ. В момент атаки, говорит специалист, в небе не было других "Шахедов" – ретрансляторов.

Эксперт также проанализировал другие удары по мостам Киева и возможности организации дальних жителей в России в эти моменты.

Без стабильного онлайн-управления прямо до момента удара, точно попасть в опору или ванты моста невозможно,

– объяснил он.

Бескрестнов добавил, что в настоящее время в каналах врага активно обсуждают размещение ПВО на мостах в Киеве. По его словам, пока будет существовать онлайн-управление "Шахедами", под ударом будут не только мосты, но и ПВО.

Напомним, что Россия несколько дней подряд прицельно бьет по мостам в Киеве. Из-за вражеских атак движение Южным мостом перекрыто, а Северный мост работает с ограничениями.