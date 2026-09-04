Водночас у Службі безпеки відреагували на атаку.
Що відомо про удар по СБУ?
У Службі безпеки зазначили, що пошкоджену внаслідок атаки будівлю обов'язково відновлять. Водночас там наголосили, що Росія отримає відповідь на цей удар.
Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів,
– заявили у пресслужбі СБУ.
Там також наголосили, що спроба завдати удару по керівнику Служби не змінила її роботи.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram