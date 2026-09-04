Водночас у Службі безпеки відреагували на атаку.

Що відомо про удар по СБУ?

У Службі безпеки зазначили, що пошкоджену внаслідок атаки будівлю обов'язково відновлять. Водночас там наголосили, що Росія отримає відповідь на цей удар.

Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів,

– заявили у пресслужбі СБУ.

Там також наголосили, що спроба завдати удару по керівнику Служби не змінила її роботи.