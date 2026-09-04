Про це він написав у мережі Х.

Що сказав Сибіга про удар Росії по СБУ та загрозу ЮНЕСКО?

За словами глави МЗС, удар Росії по штаб-квартирі СБУ є серйозною ескалацією, яка потребує відповіді.

Російський напад на штаб-квартиру Служби безпеки України – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучої відповіді. Москва завдала цього удару під час поновлення прагнення до миру, що оголило її справжнє неприйняття дипломатії,

– наголосив він.

Окремо міністр звернув увагу на близькість місця атаки до Софійського собору, який входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через російський удар під загрозою опинилася українська культурна спадщина.

Там було пошкоджено територію Софії Київської. Удар зачепив будівлю консисторії, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську. Там повибивало вікна та було зруйновано скляну вхідну групу. Софійський собор пошкоджень не зазнав.

Україна закликає міжнародних партнерів однозначно засудити дії Росії та посилити тиск на Кремль. Крім того, Сибіга закликав ЮНЕСКО рішучіше реагувати на російські атаки та активізувати зусилля для захисту української спадщини.

Нагадаємо, у п'ятницю вдень російський дрон завдав удару по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва біля станції метро "Золоті ворота". За словами президента, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Однак на момент удару генерала у кабінеті не було.

Президент також зазначив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Водночас Зеленський доручив Олександру Покладу підготувати відповідь Росії на атаку.