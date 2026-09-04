Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про наслідки удару?

Росія вдень 4 вересня атакувала центр Києва. Дрон пошкодив центральну будівлю Служби безпеки України на Володимирській навпроти Софійського собору.

Всі екстрені служби працюють на місці. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Президент підкреслив, що безпілотник був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ.

Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене,

– заявив Зеленський.